Ошибки в ходе прививочной кампании обошлись Болгарии в десять тысяч жизней

В Болгарии от коронавируса скончались более 18,2 тыс. человек. Более половины этих смертей находятся на совести болгарских властей.

Болгария, как и все, попала под каток пандемии. Сейчас страна находится на последнем месте в ЕС по темпам вакцинации от коронавируса: к настоящему моменту полностью привито всего 16,2% населения, а первый компонент вакцины получили 18,1% граждан. К такому плачевному положению привели ошибки властей, допущенные в процессе организации прививочной кампании, заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров.

"Болгария при организации вакцинации не дала приоритета гражданам старше 60 лет и людям с тяжёлыми заболеваниями. По мнению экспертов, это привело к смерти около 10 тыс. пациентов во время второй волны пандемии. Эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане", — рассказал он болгарским парламентариям.

Кроме того, власти промахнулись с вакциной AstraZeneca, заказав её больше, чем других вакцин, разрешённых для применения в ЕС (Pfizer, Moderna и Janssen). И в результате перебоев с её поставками были сорваны и сроки иммунизации в разгаре второй волны эпидемии, сообщает ТАСС.

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