Больше 1300 человек заболели коронавирусом в Болгарии

Жертвами коронавируса в Болгарии стал 56 человек. Всего в стране больны COVID-19 1348 человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения Болгарии, за последние сутки число инфицированных выросло на 48 человек. С начала эпидемии побороть болезнь смогли 206 пациентов.

Среди тех, кто получили положительные тесты на коронавирус, 147 человек — медики.

В Болгарии с 13 марта по 13 апреля действовал режим чрезвычайного положения. Его продлили на месяц. С 17 апреля было запрещено въезжать и выезжать из столицы страны — Софии. 21 апреля ограничение частично сняли. Теперь местные жители могут свободно покидать город в любое время, если для этого есть рабочая необходимость и заполненная декларация. В документе необходимо указать место работы и контакты работодателя. Ограничения введены из-за того, что жители начали массово покидать город, в котором выявлено много инфицированных. Власти ограничили выезд, чтобы не допустить распространения болезни по стране.