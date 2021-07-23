США "накрыла" проблема непривитых мигрантов: счёт идёт на миллионы

О проблеме нелегальной миграции вслед за Литвой отчитались и Штаты: правда, в случае с "американским сценарием" всё куда серьёзнее. Как сообщает Fox News, речь потенциально идёт о миллионах "нелегалов".

"На сегодняшний день их [нелегальных мигрантов] уже 1,2 млн, поэтому я думаю, что к концу года, по моему личному мнению, их будет более 2 миллионов", — отметил Дон Маклафлин, мэр города Пибоди, в эфире шоу "Вечер с Такером Карлсоном".

И это, отметил Маклафлин, цифры только по южной границе США. Напомним, что ранее в качестве защиты от мигрантов на этом "фронте" экс-президент Дональд Трамп хотел построить "стену". При этом опасность мигрантов не только в количестве, но и в "качестве" — по большей части они не вакцинированы.

Конкретно в Пибоди, продолжил мэр, уже ощутили все "прелести", которые несёт миграционная "волна". Жители устали, им надоела вся эта ситуация и они разочарованы, объяснил Маклафлин

"Такое чувство, что мы отказываемся от наших прав как граждан США для размещения иностранных нелегальных иммигрантов, прибывающих в нашу страну, и это очень, очень расстраивает", — добавил он.

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