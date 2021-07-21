Вашингтон заявил, что продолжит привлекать к ответственности "режим Лукашенко"

Руководство США продолжит выбранную ранее линию в отношении Белоруссии: в частности, "режиму Лукашенко" стоит ждать новых санкций. Более того — к делу подключат американских "союзников и партнёров".

Планы Вашингтона по "работе" с Минском стали известны после визита в США Светланы Тихановской, экс-кандидата в белорусские президенты. Она пообщалась с Джейком Салливаном, советником Байдена по национальной безопасности.

"США вместе с союзниками и партнёрами продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, включая введение санкций", — указано в сообщении на сайте Белого дома.

Также Штаты ждут нормального расследования ситуации с Ryanair — на это, как оказалось, нужно разрешение Минска, которого пока нет. Попутно белорусским властям стоит отпустить политических заключённых и

"…вступить в диалог с белорусской оппозицией, для проведения свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ".

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