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Вместе весело шагать: Вашингтон доволен "Инициативой трёх морей"

Мир

Вашингтон благосклонно смотрит на индикативу "Троеморье": как заявил американский президент Джо Байден, вместе с США страны-участницы инициативы способны кое-что доказать.

Саммит «Инициативы трех морей» в Бухаресте, 2018 год
Саммит "Инициативы трёх морей" в Бухаресте, 2018 год

За три моря: что за инициативу "благословил" Вашингтон

Напомним, что инициатива "Троеморье", известная также как "Инициатива трёх морей" (ИТМ), включает на текущий момент 12 стран-участниц:

  1. Австрию;
  2. Болгарию;
  3. Словакию;
  4. Румынию;
  5. Венгрию;
  6. Литву;
  7. Польшу;
  8. Латвию;
  9. Словению;
  10. Хорватию;
  11. Эстонию;
  12. Чехию.

Основная цель инициативы — сотрудничество по экономическим и политическим проектам. Также проводится обсуждение вопросов, актуальных для стран-участниц.

Вместе весело шагать: Байден пока доволен

Джо Байден
Джо Байден

Как сообщает Polskie Radio, Байден обратился к странам-участницам инициативы по видеосвязи. Президент США отметил, что благодарен всем странам "Троеморья" за то, что они

"…отстаивают интересы коллективного Запада на его восточных рубежах".

Вашингтон, продолжил он,

"…всецело поддерживает инициативу "Троеморья" и останется её надежным партнёром".

При этом Байден уверен: "Троеморье" ещё и помогает развивать сплочённость ЕС, что очень важно в свете восстановления после пандемии хотя бы с точки зрения экономики.

"Страны "Троеморья" и США вместе способны доказать, что, ориентируясь на ценности демократии, любая страна может удовлетворить потребности своих граждан, в том числе, развивать сильную экономику", — добавил Байден.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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