"Явный знак": Вильнюс хочет отгородиться от Минска стеной

Тренд на постройку разного рода стен на границах, похоже, прочно прописался в кабинетах высоких чинов по всему миру. К ранее затеявшим строительство Вашингтону и Киеву собирается примкнуть Литва.

Напомним, что:

Вашингтон ещё при президентстве Дональда Трампа строил стену на границе с Мексикой (которую так и называли – «стена Трампа»). По задумке, она должна была помочь в защите от наплыва нелегальных мигрантов;

строил стену на границе с Мексикой (которую так и называли – «стена Трампа»). По задумке, она должна была помочь в защите от наплыва нелегальных мигрантов; Киев в рамках проекта «Стена» (2014 год) собирался укреплять границу с Россией, отмечая, что фактически обустраивает восточную границу Европы. Также обсуждались планы постройки стены в районе границ с ДНР и ЛНР.

Вильнюсу стена нужна также для защиты от мигрантов, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

«Мы начнём строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определённым сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», - приводит её слова Reuters.

Также, сообщила чиновник, усиливать патрули на границе будут благодаря армии.

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