Тренд на постройку разного рода стен на границах, похоже, прочно прописался в кабинетах высоких чинов по всему миру. К ранее затеявшим строительство Вашингтону и Киеву собирается примкнуть Литва.
Напомним, что:
Вильнюсу стена нужна также для защиты от мигрантов, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
«Мы начнём строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определённым сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», - приводит её слова Reuters.
Также, сообщила чиновник, усиливать патрули на границе будут благодаря армии.
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