Киев обещает построить стену между Украиной и Донбассом

Украина отгородится стеной от неподконтрольных территорий Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными на саммите в "нормандском формате". Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и "жизнь будет продолжаться". "К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", — заявил Ермак на форуме в Лондоне.

Ранее стало известно, что в ходе координационного совещания в офисе президента Украины были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса. Содержание сценариев не раскрывается. Известно лишь, что во время их обсуждения и изучения деталей Владимир Зеленский четко указал на недопустимость решения проблемы военным путем. По словам украинского лидера, достигать установления мира на востоке Украины необходимо политико-дипломатическими методами.

При этом Зеленский неоднократно заявлял, что не согласен с заключенными в 2015 году минскими соглашениями. В частности, украинского лидера не устраивает прописанный в договоренностях порядок урегулирования конфликта.