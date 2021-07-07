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Глава Совбеза Украины обвинил Париж и Берлин в "разбазаривании" чужих территорий

Мир » Бывший СССР » Украина

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией территорий.

Глава Совбеза Украины обвинил Париж и Берлин в "разбазаривании" чужих территорий

Так считает Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Киева.

Данилов в интервью Forbes заявил, что именно позиция Парижа привела к потере Незалежной контроля над Крымом, частью Донецкой и Луганской областей и способствовали потере Тбилиси Абхазии и Южной Осетии.

"Наши международные партнеры, упрекая нас, говорят, что мы не победили коррупцию, — сказал он. — Но коррупция есть и в других странах. Французы, например, в 2008 году вели переговоры между Грузией и Россией. В результате грузины потеряли часть территории.”

Секретарь украинского Совбеза также обвинил Францию в том, что она "приняла заказ" от России на два десантных корабля "Мистраль" "в качестве взятки после заключения коррупционной сделки с Москвой". Доказательств предоставить он не потрудился.

"Я не знаю, что именно получили они за наши Крым, Донецк и Луганск, но у них есть моральная ответственность”, — пояснил Данилов.

Что касается Германии, то украинский политик обвинил Берлин в том, что он объединился с французами, чтобы заблокировать вступление Грузии и Украины в НАТО в 2008 году.

"Из-за этого на нас напала Россия, — сказал Данилов и, не удержавшись, похвастался смелостью: — Когда у нас в Киеве проходят закрытые встречи с немецкими и французскими представителями, я им об этом рассказываю”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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