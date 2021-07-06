Лига выдающихся "демократий": в США изобрели замену ООН

Интересные новости касательно США: Вашингтону, похоже, поднадоели механизмы ООН. Взамен "приевшейся" организации американцы придумали "Лигу демократий", которая будет, как водится, за всё хорошее против всего плохого.

За всё хорошее: что придумал Вашингтон

По данным Института РУССТАТ, концепция "Лиги демократий" пока такова: в неё войдут страны, которые готовы "коллективно противостоять" тоталитарным государствам. В последние, по классике, записали Китай и Россию, а также Иран и КНДР.

Так как основным направлением американской геополитической экспансии является неоколонизация Европы, в "лигу" требуется привлечь Британию, Францию, Германию и Италию. Чтобы сохранить хотя бы минимальное влияние на Ближнем Востоке, в состав участников должны попасть Израиль, монархии Залива и Турция", — описывает возможный состав команды "игроков в демократию" РУССТАТ.

Насколько перспективна и реализуема идея "Лиги демократий"? Комментарий для журналистов Pravda. Ru предоставил Владимир Штоль, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС.

Лига американских "друзей": а есть ли смысл?

Вашингтон

Эксперт отмечает: Вашингтон может при желании создать организацию какого угодно толка, поскольку союзников и сателлитов у него достаточно. Но вот вопрос: будет ли в таком случае достигнуто равенство участвующих сторон?

"Смысл создания и существования ООН — это принцип присутствия всех стран на равных условиях. Каждая страна вне зависимости от величины, политического устройства, режима, количества населения и так далее имеет один голос", — напоминает Штоль.

К тому же основной задачей Совета Безопасности ещё с 1945 года является недопущение развязывания Третьей мировой войны. И с этой задачей худо-бедно и ООН в целом, и СБ ООН в частности справляются.

Большая разница: чем может кончиться создание Лиги

ООН

Возвращаясь к Лиге демократий: пока мы видим скорее некую попытку прощупать общественное мнение, прозондировать реакцию Москвы и Пекина, нежели реальные действия по созданию новой организации, считает эксперт. К тому же не стоит забывать и о том, что в рамках ООН и СБ ООН реализуется множество задач самого разного толка — в том числе благодаря возможности найти компромиссы.

"Пока Пекин и Москва — постоянные члены СБ ООН, фактор сдерживания работает. Их участие позволяет балансировать, искать компромисс. Любые попытки подмены такой универсальной международной организации, мне кажется, приведут к нивелированию роли международного права и международного сообщества", — рассказывает Штоль.

Из палаты №6: Штаты пытаются "задвинуть" ООН?

Протест у здания Конгресса США

Так что рационального зерна, по сути, в идее Лиги демократий нет.

Монархии Залива все безоговорочно признать демократиями может только сумасшедший из палаты №6. Как и многие другие страны: например, в ЕС не считают Турцию демократической страной", — напоминает Штоль.

Да и сами Штаты, к слову, сегодня вряд ли являются образцом демократического государства, учитывая все последние события.

"Думаю, это скорее попытка убрать ООН с политической арены. Потому что позиции РФ и КНР в этой организации являются одними из определяющих наряду с другими постоянными членами Совбеза — Великобританией, Францией и США. Да, может быть, механизм работы ООН подлежит сегодня более точной "подстройке", точечным или даже глобальным реформам. Но менять его на что-либо непонятное — да ещё и с пониманием, что разнообразия мнений не будет — мне кажется, совершенно контрпродуктивно", — заключает Штоль.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.