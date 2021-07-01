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Турция вышла из договора о предотвращении насилия в отношении женщин

Мир

Турция сегодня, 1 июля, официально вышла из международного договора о предотвращении насилия в отношении женщин.

Турция вышла из договора о предотвращении насилия в отношении женщин

Напомним, о намерении сделать это Тайип Эрдоган объявил ещё в марте, вызвав осуждение многих турок и западных союзников.

"Мы продолжим нашу борьбу, — заявила накануне президент Федерации ассоциаций турецких женщин Джанан Гуллу. — Турция стреляет себе в ногу этим решением".

По словам Гуллу, уже с марта женщины и "другие уязвимые группы" стали "более неохотно" обращаться за помощью и с меньшей вероятностью получать ее, "поскольку коронавирус подпитывал экономические трудности, вызывая резкий рост насилия в отношении них".

Стамбульская конвенция, заключенная в крупнейшем городе Турции и подписанная в 2011 году, обязала подписантов предотвращать и преследовать в судебном порядке насилие в семье и поощрять социальное равенство полов.

Уход Анкары вызвал осуждение как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны Европейского Союза, и критики говорят, что это еще больше отдаляет Турцию от блока, вступления в который она ждёт с 1987 года.

Но многие консерваторы в Турции и в исламистской партии Эрдогана АК говорят, что пакт подрывает институт семьи, на котором основано общество.

Некоторые также считают, что Конвенция поощряет гомосексуализм через ее принцип недискриминации по признаку сексуальной ориентации.

"Выход нашей страны из конвенции не приведет к каким-либо юридическим или практическим недостаткам в предотвращении насилия в отношении женщин", — говорится в опубликованном заявлении офиса Эрдогана.

В этом месяце Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович направила письмо министрам внутренних дел и юстиции Турции, в котором выразила обеспокоенность ростом гомофобных высказываний некоторых должностных лиц, некоторые из которых были направлены против конвенции.

"Выход из договора посылает безрассудный и опасный сигнал преступникам в Турции, которые издеваются, калечат и убивают: они могут теперь продолжать делать это безнаказанно", — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

К слову, о намерении выйти из Стамбульского договора ранее заявляла Польша, ее министр юстиции Збигнев Зиобро заявлял, что этот договор

"неуважительно относится к религии и требует преподавания либеральной социальной политики в школах, в частности, нарушает права родителей, требуя от школ учить детей гендерным вопросам".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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