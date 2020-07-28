Польша собирается выйти из Договора о насилии в отношении женщин

Польша выйдет из европейского договора о насилии в отношении женщин.
С таким заявлением выступил министр юстиции страны Збигнев Зиобро.
По его словам, этот договор
"содержит элементы идеологического характера, которые мы считаем вредными, неуважительно относится к религии и требует преподавания либеральной социальной политики в школах, в частности, нарушает права родителей, требуя от школ учить детей гендерным вопросам".
Зиобро во время своей пресс-конференции проинформировал журналистов, что соответствующий запрос уже направлен в Министерство труда и семьи, чтобы начать процесс выхода из договора, известного как Стамбульская конвенция.
Напомним, что правящая в Польше партия "Право и справедливость" и ее партнеры по коалиции тесно сотрудничают с Католической Церковью и продвигают консервативную социальную повестку дня. Враждебность к правам геев была одним из главных вопросов, продвигаемых президентом Андреем Дудой во время успешной предвыборной кампании в июле.
Впрочем, народ в Польше с планами министра юстиции не согласен:
"Цель состоит в том, чтобы легализовать насилие в семье", — заявила Марта Лемпарт, одна из организаторов протеста.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.