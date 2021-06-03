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Врачи в США обвинили политиков в преувеличении числа смертей от COVID

Мир

Когда пандемия COVID-19 достигла берегов США и начала распространяться по всей стране, опытным политическим наблюдателям стало совершенно очевидно, что власть имущие штатов, яростно выступающие против того, чтобы Дональд Трамп был президентом, увидели возможность избавиться от него.

Врачи в США обвинили политиков в преувеличении числа смертей от COVID

Так считает автор статьи, опубликованной сегодня на портале medicine. news.

Как следует из публикации, "кое-где в США" начали рассматривать пандемию как политическую возможность избавиться от "президента, способного вытягивать власть из глубин государства и передавать ее народу" — так возникло "фантастическое количество американцев, умерших от COVID".

"На момент написания этой статьи было около 33,6 миллиона случаев COVID-19 и почти 600 000 смертей, но эти цифры не складываются и никогда не складывались.

Для сравнения, например, ежегодно регистрируется от 40 до 65 миллионов случаев заболевания гриппом, хотя этот чрезвычайно заразный вирус убивает лишь часть этого количества людей — всего около 30 000 или около того в год.

Более того, в этом году у нас действительно не было "сезона гриппа”, и нам говорят, что это из-за масочного режима", — написано в статье.

Цифры - вещь упрямая

Далее в материале приводятся аргументы, почему "пришло время пересчёта погибших, якобы, от коронавируса".

По словам доктора Деборы Биркс, которую цитирует издание, "существует разница между смертью от COVID-19 и смертью заразившегося COVID-19":

"В большинстве штатов 40-60% людей, умирающих от вируса, вызывающего COVID-19, — пожилые люди с многочисленными медицинскими проблемами. Часть этой же когорты ежегодно умирает от сезонного вируса гриппа. Когда это происходит, обычно проводится экспертиза: убивает ли их грипп или это их рак, сердечная недостаточность, инсульты или проблемы с печенью? Врачи скрупулёзно выясняют причину, чтобы правильно заполнить свидетельство о смерти. Но не в этом году".

Доктор медицинских наук Томас Т. Сайлер утверждает:

"Только 6% людей, умерших с COVID-19, не имели других ранее существовавших проблем со здоровьем, а другие 94% имели в среднем четыре медицинских диагноза.

То есть консервативно 25-50% смертей, помеченных как COVID-19, скорее всего случились вовсе по иной причине".

"Это правда, что инфекция COVID-19 является реальной угрозой для людей с другими заболеваниями (например, диабетом, ожирением и т. д.). Тем не менее, часть нашего правительства и СМИ, похоже, предприняли согласованные усилия, чтобы пандемия казалась более смертельной, чем она есть на самом деле. И эта ложь была использована, чтобы помочь избавиться от неугодного президента”, — резюмирует доктор (цитата medicine. news) .

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COVID-19 - конспирология становится реальностью
Автор: Ольга Лебедева
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