Врачи в США обвинили политиков в преувеличении числа смертей от COVID

Когда пандемия COVID-19 достигла берегов США и начала распространяться по всей стране, опытным политическим наблюдателям стало совершенно очевидно, что власть имущие штатов, яростно выступающие против того, чтобы Дональд Трамп был президентом, увидели возможность избавиться от него.

Так считает автор статьи, опубликованной сегодня на портале medicine. news.

Как следует из публикации, "кое-где в США" начали рассматривать пандемию как политическую возможность избавиться от "президента, способного вытягивать власть из глубин государства и передавать ее народу" — так возникло "фантастическое количество американцев, умерших от COVID".

"На момент написания этой статьи было около 33,6 миллиона случаев COVID-19 и почти 600 000 смертей, но эти цифры не складываются и никогда не складывались. Для сравнения, например, ежегодно регистрируется от 40 до 65 миллионов случаев заболевания гриппом, хотя этот чрезвычайно заразный вирус убивает лишь часть этого количества людей — всего около 30 000 или около того в год. Более того, в этом году у нас действительно не было "сезона гриппа”, и нам говорят, что это из-за масочного режима", — написано в статье.

Цифры - вещь упрямая

Далее в материале приводятся аргументы, почему "пришло время пересчёта погибших, якобы, от коронавируса".

По словам доктора Деборы Биркс, которую цитирует издание, "существует разница между смертью от COVID-19 и смертью заразившегося COVID-19":

"В большинстве штатов 40-60% людей, умирающих от вируса, вызывающего COVID-19, — пожилые люди с многочисленными медицинскими проблемами. Часть этой же когорты ежегодно умирает от сезонного вируса гриппа. Когда это происходит, обычно проводится экспертиза: убивает ли их грипп или это их рак, сердечная недостаточность, инсульты или проблемы с печенью? Врачи скрупулёзно выясняют причину, чтобы правильно заполнить свидетельство о смерти. Но не в этом году".

Доктор медицинских наук Томас Т. Сайлер утверждает:

"Только 6% людей, умерших с COVID-19, не имели других ранее существовавших проблем со здоровьем, а другие 94% имели в среднем четыре медицинских диагноза. То есть консервативно 25-50% смертей, помеченных как COVID-19, скорее всего случились вовсе по иной причине". "Это правда, что инфекция COVID-19 является реальной угрозой для людей с другими заболеваниями (например, диабетом, ожирением и т. д.). Тем не менее, часть нашего правительства и СМИ, похоже, предприняли согласованные усилия, чтобы пандемия казалась более смертельной, чем она есть на самом деле. И эта ложь была использована, чтобы помочь избавиться от неугодного президента”, — резюмирует доктор (цитата medicine. news) .

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