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Неуслышанный крик: о чём сигнализирует "план Зеленского" по ГТС

Мир

Новым громким заявлением отметился президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, к газотранспортной системе страны (ГТС) стоит пускать совладельцев.

Владимир Зеленский
 

Напомним, что украинская ГТС — вторая по величине на уровне Европы и одна из крупнейших на мировом уровне. Она обеспечивает пропуск около 290 млрд кубометров газа в год (на входе).

Зеленский объяснил задумку так: будут совладельцы — будет лучше и защита Европы.

"Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнёров, как совладельцев в ГТС Украины, Европу и Соединённые Штаты", — отметил президент.

Чем может обернуться реализация данной задумки? Для "Правды. Ру" комментарий предоставил Анатолий Вассерман, публицист и политический консультант.

Счёт на миллиарды: почему Зеленский заговорил про ГТС

Анатолий Вассерман
 

Вассерман напоминает: ранее Украина несколько раз отказывалась допускать к своей газотранспортной системе каких бы то ни было совладельцев. В итоге система пришла практически в полную негодность.

"Для того чтобы она в обозримом будущем продолжала работать, нужно вложить какие-то совершенно бешеные деньги. Специалисты расходятся в оценках, но счёт идет, по меньшей мере, на миллиарды долларов", — объясняет эксперт.

Соответственно, если Зеленский решил об этом заговорить, можно сделать предположение: система пока дышит, но уже, что называется, на ладан. То есть вполне возможны большие проблемы.

"Скорее всего, специалисты сообщили "Жванецкому", что система посыплется в ближайшие годы, а то и месяцы. То есть это такая скрытая просьба о спасении, на мой взгляд", — считает Вассерман.

"Крики" Киева в Вашингтоне "не расслышат"?

США и Украина
 

Другое дело, продолжает Вассерман, что американцы, если и "зайдут" в эту систему, то явно не для того, чтобы обеспечивать её работу.

"Не буду вдаваться в технические подробности, но Штатам жизненно необходимо парализовать промышленность ЕС. Лучший способ это сделать — сократить его энергопотребление", — разъясняет Вассерман.

Вопреки басням "зеленых", чем выше технологии, тем выше их энергоёмкость. Так что Вашингтон может воспользоваться шансом и "доломать" систему.

"И, боюсь, что этого Зеленский уже не понимает. Так что полагаю, этот самый крик о срочной помощи так и останется неуслышанным", — резюмирует Вассерман.

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Автор: Константин Шапров
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