Было бы круто: Зеленский придумал план касательно украинской ГТС

Новости из Киева: украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что готов пустить к газотранспортной систему страны (ГТС) даже не управленцев, а сразу совладельцев из числа "партнёров". К "партнёрам", разумеется, относятся Европа и США.

Подробности Зеленский поведал немецкому Frankfurter Allgemeine Zeitung. Президент уверен, что его задумка "крута" и поможет защитить безопасность как Украины, так и всей Европы.

"Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнёров, как совладельцев в ГТС Украины, Европу и Соединённые Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против неё какие-то действия, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы", — уточнил Зеленский.

При этом президент уверен: если через Украину перестанут качать газ, то вырастет вероятность полноценной войны.

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