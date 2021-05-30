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Мальта открывает границы: выработан коллективный иммунитет

Мир

В Мальте объявлен коллективный иммунитет в отношении COVID-19, сообщает Турпром со ссылкой на источник. Это повышает шансы островного государства на успешный туристический сезон.

Мальта открывает границы: выработан коллективный иммунитет

В первую очередь в Мальта надеется на то, что остров посетят европейские туристы. С Россией также ведутся переговоры о восстановлении регулярных авиарейсов.

Мальта стала первой страной в ЕС, которая добилась массового иммунитета населения против пандемии, сообщает пресс-служба министерства туризма государства.

Власти Мальты заявили, что 24 мая коллективный иммунитет среди местного населения достиг показателя в 70% привитых граждан. 42% жителей уже прошли два этапа вакцинации.

"Многие ищут места в пределах ЕС, где отдых может быть свободным от ограничений и увлекательным. Мальта хочет быть этой страной, и у нее есть волшебное слово: "стадный иммунитет" достигнут!", — заявили эксперты Eturbonews.

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Мальта. Стоит ли ехать в 2021?
Автор: Снежана Шахова
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