Украина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии до холодов

Регулятор в сфере энергетики Украины (НКРЭКУ) вынес решение по запрету импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Заседание состоялось в Киеве 26 мая.

Запрет продлится до 1 октября 2021 года. Инициатором стал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке", — заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Украина ранее уже запрещала импорт электроэнергии. Ограничение по Белоруссии было снято 3 января, по России — с 1 февраля.