Почему Украине не стоит вступать в НАТО, объяснил её экс-премьер

Украина тешит себя надеждами на скорое вступление в НАТО. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров объяснил, почему на самом деле ей не стоит этого делать.

Украинский политик назвал три причины, по которым "Незалежной" не следует связывать своё будущее с Североатлантическим альянсом.

Во-первых, по его мнению, Украина потеряет многие экономические возможности, существующие у неё сейчас (в частности, транзитные) и превратится в "абсолютно тупиковую, окраинную территорию".

Во-вторых, став членом НАТО, Украина потеряет рынки Содружества независимых государств (СНГ), приводит мнение экс-министра "Свободная пресса". А они для неё являются основными, поскольку Евросоюз жёстко квотирует поступление украинских товаров на свой рынок. При этом в ЕС выбирают только те товары, которые им нужны, игнорируя всё остальное, что Украина хотела бы продать в Европу.

В-третьих, украинские власти зря надеются на "коллективную защиту Запада". Эти иллюзии развеются при первом же конфликте, которые Украина мастерски провоцирует.

"Никто защищать Украину ни в коем разе не будет. Ни от чего!", — заявил Николай Азаров.

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