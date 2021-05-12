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Генсек ООН намекнул ВОЗ, что пора признать "Спутник V"

Мир

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил "вакцинный национализм" некоторых стран и поблагодарил Россию за разработку вакцины от коронавируса "Спутник V".

Генсек ООН намекнул ВОЗ, что пора признать "Спутник V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" стала одним из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации во всём мире, считает генеральный секретарь Организации объединённых наций (ООН) Антониу Гутерриш. По его мнению, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) давно пора признать и одобрить российский препарат.

"Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины "Спутник V". Я знаю, что такой процесс идёт. Мы очень ценим, что РФ предоставила сотрудникам ООН возможность вакцинироваться "Спутником V". Это очень хороший знак", — заявил Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава ООН поблагодарил Россию за разработку этой вакцины и подчеркнул, что пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала необходимость сотрудничества между разными странами мира. Он отметил, что рекомендует сотрудникам ООН прививаться именно российским препаратом "Спутник V" в тех странах, где он одобрен. А "вакцинный национализм", которым грешат страны-обладатели других вакцин от коронавирусной инфекции, Гутерриш назвал "большой ошибкой", сообщает ТАСС.

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Запад: Победа в гонке вакцин за Россией
Автор: Людмила Черткова
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