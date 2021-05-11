Не договорились: болгарский президент распустил парламент

Новости из Болгарии: парламент страны официально распущен, в скором времени состоятся парламентские выборы. Причина роспуска — невозможность (или нежелание) парламентариев договориться по вопросам формирования правительства.

Данные приводит пресс-служба болгарского президента.

"Президент Румен Радев распускает своим указом 45-е Народное собрание 12 мая 2021 года. Глава государства назначает проведение парламентских выборов на 11 июля нынешнего года", — уточняют в нём подробности.

С 12 мая работу начнёт так называемое техническое правительство.

Напомним, что 45-е Народное собрание (парламент) страны выбрали ещё 4 апреля, и всё это время у его членов не выходило найти общее мнение по вопросам формирования правительства.

По итогам "работы" ситуация обернулась тем, что победившая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" не смогла получить поддержку большинства по представленным вариантам кандидатур.

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