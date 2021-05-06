"Путин не будет нарушать правила": Кулеба о выгоде встречи президентов

Говорить о том, что возможный саммит лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина идёт вразрез с интересами Украины, не стоит, уверен глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил: предложение о саммите для Украины полезно, потому что дало больше времени. Дело в том, что

"Путин не будет нарушать правила, пока планируется встреча для обсуждения правил", — считает Кулеба.

Опасения всех обеспокоенных по поводу саммита Путина и Байдена Кулеба понимает, но спешит отметить: если смотреть на него через призму дипломатии, то ничего опасного не видно.

"Я понимаю тех, кто обеспокоен [по поводу встречи президентов] из-за отсутствия информации, теорий заговора, врождённого страха предательства. Но я смотрю на него с другой точки зрения — профессиональной, дипломатической. Я не вижу чего-либо, что идёт вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе", — высказался Кулеба для CNN.

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