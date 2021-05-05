Мюнхенская конференция-2021 вынужденно "урезала" формат

Новости от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности: 2021 год ознаменуется "уходом" мероприятия в режим онлайн. Попытки провести его в очном формате были сочтены слишком рискованными, так что в этом году февральская онлайн-сессия окажется единственной.

Уточняется, что организаторы хотели всё же устроить оффлайн-вариант конференции, но не решили не рисковать. Ранее прошедшая февральская сессия при этом была организована в привычные сроки.

"Риск для нас слишком велик. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Поэтому очная конференция невозможна", — уточнил для Bild официальный представитель конференции Кристиан Тильс.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности проводится на территории Германии и известна с 1962 года. Ранее (до 1993 года) мероприятие проводили как Конференцию по военным вопросам.

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