Супруги Гейтс начали делить имущество

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе и тут же начали делить имущество, которое оценивается в $145 млрд.

В частности, созданная миллиардером холдинговая компания Cascade Investment перевела Мелинде ценные бумаги на сумму более $1,8 млрд, сообщает Bloomberg. Речь идёт об акциях Canadian National Railway и AutoNation Inc. В целом компания владеет акциями на сумму свыше $50 млрд

Старший научный сотрудник Центра некоммерческих организаций и филантропии Городского института Бенджамин Соскис считает, что развод таких состоятельных супругов будет иметь огромные последствия в зависимости от того, куда пойдут деньги.

Двумя годами ранее о разводе объявили Джефф Безос и Маккензи Скотт, которым пришлось поделить между собой акции Amazon. com. После развода Скотт заняла четвёртую строчку в мировом рейтинге самых богатых женщин.

Состояние Билла Гейтса более сложное для раздела имущества, чем активы Безоса, которые представляли собой в основном акции Amazon. Впрочем, быстрая передача акций Canadian National Railway и AutoNation Inc может свидетельствовать о том, что супруги уже решили, как поделят имущество.

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