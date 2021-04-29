В Чехии идут антироссийские митинги

В Праге и нескольких других чешских городах состоялись митинги против "пророссийской политики" главы государства Милоша Земана и ряда других политиков.

Как сообщает пражская полиция, только в центре столицы на Вацлавской площади собралось около 10 тысяч. Организаторами выступило движение "Миллион моментов за демократию" (ММД), которое требует, в частности, от сенаторов написать жалобу на Земана в Конституционный суд.

"Президент Земан вместо поддержки собственного государства повторяет те же сказки, что и пророссийские дезинформационные серверы и российская пропаганда. Нахождение Земана на посту президента является угрозой для безопасности нашей республики", — цитирует их лидера Бенжамина Ролла РИА "Новости".

На митинге выступало также немало деятелей культуры.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал оценку деятельности чешских политиков словами "Мы этого уж не терпим".

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