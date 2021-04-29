Песков о действиях Чехии и Болгарии: "Мы этого уже не терпим"

Поведение Чехии и Болгарии становится всё более вызывающим. Так, болгары заявили ранее о "серьёзном разговоре" для российского посла, а чехи — о "сложной фазе" в двусторонних отношениях. И Кремль подобное терпеть не собирается.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 29 апреля заявил: как США, так и европейские страны упорствуют в своём нежелании отвечать на попытки России наладить хорошие, добрые отношения.

Президент, отметил Песков, ранее как раз о стремлении к добрым отношениям и говорил, но в том же Брюсселе, например, предпочли его слов не слышать.

"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы этого уже не терпим. И мы чётко это демонстрируем. И, как сказал Путин, так будет теперь дальше", — рассказал Песков для программы "Большая игра".

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