США призвали партнёров не покупать военную технику у России

Госсекретарь США Энтони Блинкен разъяснил позицию Вашингтона касательно закупки Турцией российских ЗРС С-400, кстати отметив, что это касается "всех партнёров".

"Мы действуем очень ясно, прямолинейно и последовательно, призывая Турцию отказаться от системы С-400", — заявил Энтони Блинкен на онлайн-встрече с иностранными журналистами в среду, 28 апреля.

По словам главы американской дипломатии, такие сделки открывают России доступ на зарубежные рынки вооружений, а также дают ей доходы и влияние, мириться с которым в Вашингтоне категорически не согласны. Главная претензия США к Турции состоит в том, что в 2016 году между странами-партнёрами по НАТО была достигнута договорённость "сокращать зависимость от российской военной техники", и сейчас Анкара эту договорённость нарушает.

"Очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнёры США избегали дальнейших приобретений российских вооружений. Любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона — CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены", — приводит его слова ТАСС.

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