МИД КНР: весь мир не может соответствовать одной модели

Глава китайского МИД Ван И сравнил демократию во всем мире с "Кока Колой", заявив, что весь мир не может соответствовать исключительной модели, предлагаемой Америкой.

"Только лишь потому, что форма демократии отличается от американской, на Китай навешивают ярлыки "авторитарного" и "диктаторского" режима, что само по себе является проявлением недемократии… Демократия — это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание", — приводит его слова РИА "Новости".

Глава МИД КНР отметил, что Пекин реализует политику социалистической демократии, которая отражает волю народа, соответствует специфике Китая и поддерживается жителями страны. Эта модель не навязывается другим странам и не берется как калька с других стран, говорит Ван И.

А важнейшее понимание между США и Китаем, по его мнению, заключается в том, что две страны с разными социальными системами ищут точки соприкосновения и мирно существуют.