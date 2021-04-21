Британской королеве Елизавете II исполняется 95 лет

Сегодня исполняется 95 лет британской королеве Елизавете II. Увы, ей довелось встречать столь знаменательный юбилей в условиях траура по супругу — принцу Филиппу.

Учитывая это, а также ограничения в связи с коронавирусом, в этом году не будет празднования дня рождения монарха. Официальный траур по Филиппу прдлится по 23 апреля. Обычно на день рождения Елизаветы стреляют из старинных пушек времен Первой мировой войны, но из-за все того же ковида и эта деталь уже второй год отсутствует.

Сама королева Елизавета II встретит 95-летие в окружении ограниченного круга лиц в Виндзорском замке, где она пребывает уже полгода и где погребен принц Филипп.

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