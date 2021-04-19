Боррель: в ЕС призывают Россию убрать войска от от границы с Украиной

Ситуация в районе границы России и Украины продолжает оставаться напряжённой и опасной. России стоит отвести свои войска, уверен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель уточнил ситуацию 19 апреля, перед переговорами с главами МИД стран ЕС. Ожидается, что они пройдут в видеоформате.

"Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной", — рассказал он.

Напомним, что ранее манёвры российских войск внутри российских границ вызвали недовольство многих западных политиков. Манёвры упоминались в том числе как попытка "эскалации ситуации". Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен сообщили: Россия занимается "агрессивным строительством".

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