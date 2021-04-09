Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиянам подсказали, при каком курсе стоит продавать доллары
Звезда "Вечернего Урганта" получила штангой по голове
РФС отреагировал на информацию о драке после матча "Арсенал" — ЦСКА
104-летний житель Челябинска победил коронавирус
Россияне оценили услугу "муж на час"
В Китае нашли останки древних предков землеройных млекопитающих
Харламов сравнил пение Гузеевой и Сябитовой с воплями суслика
Инвесторы выводят капитал с развивающихся рынков
Большунов ответил Резцовой на слова о звёздной болезни

США устроили для Китая "компьютерные санкции": Пекин готовит ответ

Мир

Китайские власти не оставят без ответа очередной "санкционный удар" США, нанесённый по индустрии суперкомпьютеров. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

США устроили для Китая "компьютерные санкции": Пекин готовит ответ

Напомним, что ранее в Вашингтоне решили пополнить список компаний из Китая, в отношении которых введены меры ограничений по экспорту, сразу на семь позиций. Все "новички" оказались связаны в разработкой и производством суперкомпьютеров.

"Такие компьютеры во многом могут быть задействованы для обоснованных гражданских нужд, но они также очень важны для разработки оружия, особенно его продвинутых образцов, ядерных вооружений, кибероружия, ракет и даже гиперзвукового оружия", — заявил для The Washington Post на условиях анонимности представитель Минторга США.

Пекин, естественно, не обрадовался и уже готовит ответные меры.

"Китай предпримет необходимые ответные меры на подобные действия США, мы намерены твёрдо защищать законные интересы наших предприятий", — заявил на брифинге 9 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Китае создан квантовый компьютер, который решил самую сложную задачу за 200 секунд
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Глава РАН обозначил залог мира между Россией и США
3000 лет назад собаки могли быть травоядными
Россиянам подсказали, при каком курсе стоит продавать доллары
Звезда "Вечернего Урганта" получила штангой по голове
РФС отреагировал на информацию о драке после матча "Арсенал" — ЦСКА
Вашингтонская пятилетка: у Киева есть план на американском направлении
Украина подсознательно уже проиграла войну России
104-летний житель Челябинска победил коронавирус
Россияне оценили услугу "муж на час"
Врач: рыба и сыр помогают отказаться от сигарет
Популярное
Евросоюз
Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение

История со стулом, не доставшимся на приёме у Реджепа Эрдогана Урсуле фон дер Ляйен, продолжает будоражить умы европейских политиков и политологов.

Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Мир. Новости мира
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Российский шоу-бизнес
Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой
Валютный
Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 120 рублей
Любовь Степушова Украина подсознательно уже проиграла войну России Любовь Степушова Василий Амирджанов В России поборются с обнажёнными скульптурами Василий Амирджанов Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Яков Кедми: США не готовы к обострению отношений с Россией
Дети Донбасса
ВСУ вывесили флаг Вермахта в Донбассе, утверждает ДНР
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Деньги
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников