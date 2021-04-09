США устроили для Китая "компьютерные санкции": Пекин готовит ответ

Китайские власти не оставят без ответа очередной "санкционный удар" США, нанесённый по индустрии суперкомпьютеров. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Напомним, что ранее в Вашингтоне решили пополнить список компаний из Китая, в отношении которых введены меры ограничений по экспорту, сразу на семь позиций. Все "новички" оказались связаны в разработкой и производством суперкомпьютеров.

"Такие компьютеры во многом могут быть задействованы для обоснованных гражданских нужд, но они также очень важны для разработки оружия, особенно его продвинутых образцов, ядерных вооружений, кибероружия, ракет и даже гиперзвукового оружия", — заявил для The Washington Post на условиях анонимности представитель Минторга США.

Пекин, естественно, не обрадовался и уже готовит ответные меры.

"Китай предпримет необходимые ответные меры на подобные действия США, мы намерены твёрдо защищать законные интересы наших предприятий", — заявил на брифинге 9 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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