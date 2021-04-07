Грызлов прокомментировал итоги заседания контактной группы по Донбассу

Украина инициировала внеочередное заседание Трёхсторонней контактной группы по Донбассу. И она же сделала всё, чтобы обсуждение закончилось, по сути, ничем.

Внеочередное заседание ТКГ проходило в формате видеоконференции. В самом начале украинская сторона заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня. Однако одних только деклараций, даже опубликованных на сайте Минобороны Украины, недостаточно для мирного урегулирования конфликта. Потому что представители украинской стороны не сделали ни шагу дальше этих декларативных заявлений.

"У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырёхчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. Вместо этого украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры", — рассказал полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

По его словам, Киев без каких-либо объяснений заблокировал конструктивные предложения представителей Донбасса, сообщает РИА Новости.

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