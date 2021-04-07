В МИД РФ отметили возможность небыстрого возвращения посла в США

В ближайшее время посол России вряд ли вернется в Соединенные Штаты Америки. Чтобы он вернулся, нужна хоть какая-то ощутимая нормализация отношений США и России.

Так утверждает замглавы МИД Сергей Рябков.

"Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", — сказал он РИА "Новости".

После того, как американский лидер Джо Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США, да еще и утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", посла Анатолия Антонова отозвали в Москву для консультаций по данной ситуации.

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