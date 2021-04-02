"Создаёт зависимость": во Франции объяснили свою позицию по "СП-2"

Пока в Германии "отмахиваются" от американских санкций и говорят о неизменности позиции по "Северному потоку-2", во Франции сообщают: Париж с таким подходом не согласен.

По данным, которые привёл госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, позиции Франции и Германии всё ещё разнятся. Бон заявил, что Франция остаётся "настороженной", однако готова искать некую "общую позицию".

"Как сказал президент республики год назад, у нас есть настороженность в отношении этого проекта, потому что он создаёт зависимость от России. Изначально у нас [с Германией] разные позиции, как это иногда случается в Европе. И мы пытаемся найти общую позицию, чтобы не разобщаться", — уточнил Бон, выступая на канале BFMTV.

Напомним, что в феврале Бон заявлял (данные по RFI) о "больших сомнениях" по проекту "СП-2" и в свете дела Алексея Навального считал, что от газопровода стоит всё-таки отказаться.

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