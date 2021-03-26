Позицию США в вопросе отношений с Германией объяснил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он напомнил, что разногласия (в частности, по "СП-2") действительно есть, но в целом Вашингтон видит в Берлине "ближайшего союзника".
Напомним, что ранее Берлин отказался признавать односторонние санкции США, связанные как раз с "СП-2" и просто-напросто отказался от них. Также Берлин уверен, что "СП-2" будет завершён.
"В первую очередь важно то, что Германия является одним из наших ближайших союзников и партнёров где-либо в мире.
Мы работаем вместе каждый день над многими вопросами, которые оказывают глубокое воздействие на жизни наших граждан, и мы работаем как ближайшие партнёры.
Тот факт, что у нас есть разногласие из-за "Северного потока-2", и оно реально, не влияет и не повлияет на партнёрство и отношения в целом", — объяснил Блинкен для канала Euronews.
В американской администрации продолжают настаивать на том, что проект — "плохая сделка для Европы", поскольку он нарушает энергонезависимость ЕС и в перспективе может добавить проблем и НАТО. Проблемным он может оказаться и для Киева с Варшавой.
"Для меня было очень важно иметь возможность сказать это прямо и чётко моему другу [главе МИД ФРГ] Хайко Маасу, чтобы не было двусмысленности.
И дело в том, что в США есть законы, которые требуют от нас введения санкций в отношении компаний, которые материально помогают строить газопровод.
Я просто хотел удостовериться, что наши партнёры понимают нашу позицию по этому [вопросу] и [понимают, что] нам нужно будет делать в дальнейшем", — резюмировал Блинкен.
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