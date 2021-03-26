"Прямо и чётко": Блинкен разъяснил Берлину позицию США по "СП-2"

Позицию США в вопросе отношений с Германией объяснил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он напомнил, что разногласия (в частности, по "СП-2") действительно есть, но в целом Вашингтон видит в Берлине "ближайшего союзника".

Напомним, что ранее Берлин отказался признавать односторонние санкции США, связанные как раз с "СП-2" и просто-напросто отказался от них. Также Берлин уверен, что "СП-2" будет завершён.

"В первую очередь важно то, что Германия является одним из наших ближайших союзников и партнёров где-либо в мире. Мы работаем вместе каждый день над многими вопросами, которые оказывают глубокое воздействие на жизни наших граждан, и мы работаем как ближайшие партнёры. Тот факт, что у нас есть разногласие из-за "Северного потока-2", и оно реально, не влияет и не повлияет на партнёрство и отношения в целом", — объяснил Блинкен для канала Euronews.

В американской администрации продолжают настаивать на том, что проект — "плохая сделка для Европы", поскольку он нарушает энергонезависимость ЕС и в перспективе может добавить проблем и НАТО. Проблемным он может оказаться и для Киева с Варшавой.

"Для меня было очень важно иметь возможность сказать это прямо и чётко моему другу [главе МИД ФРГ] Хайко Маасу, чтобы не было двусмысленности. И дело в том, что в США есть законы, которые требуют от нас введения санкций в отношении компаний, которые материально помогают строить газопровод. Я просто хотел удостовериться, что наши партнёры понимают нашу позицию по этому [вопросу] и [понимают, что] нам нужно будет делать в дальнейшем", — резюмировал Блинкен.