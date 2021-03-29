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Литва меняет стратегию национальной безопасности: "виноваты" РФ и КНР

Мир

Новости из Литвы: стратегию национальной безопасности страны решено пересмотреть. Конечно же, не обошлось без России, а заодно и без Китая.

Литва меняет стратегию национальной безопасности: "виноваты" РФ и КНР

Как сообщает пресс-служба правительства Литвы, данные которой приводит ТАСС, из-за доработок сроки принятия стратегии сдвинутся на конец июня. Однако распоряжение уже дано, так что надо работать.

"Распоряжением премьер-министра Ингриды Шимоните создаётся межведомственная рабочая группа по уточнению обновленной стратегии во главе с министром обороны Арвидасом Анушаускасом, которой предстоит до 30 июня текущего года внести в документ необходимые коррективы.

Новые вызовы в сфере безопасности связаны с растущей мощью Китая, проводимой Российской Федерацией модернизацией Западного военного округа, напряжённостью из-за пандемии коронавируса", — сообщили в пресс-службе.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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