Литва меняет стратегию национальной безопасности: "виноваты" РФ и КНР

Новости из Литвы: стратегию национальной безопасности страны решено пересмотреть. Конечно же, не обошлось без России, а заодно и без Китая.

Как сообщает пресс-служба правительства Литвы, данные которой приводит ТАСС, из-за доработок сроки принятия стратегии сдвинутся на конец июня. Однако распоряжение уже дано, так что надо работать.

"Распоряжением премьер-министра Ингриды Шимоните создаётся межведомственная рабочая группа по уточнению обновленной стратегии во главе с министром обороны Арвидасом Анушаускасом, которой предстоит до 30 июня текущего года внести в документ необходимые коррективы. Новые вызовы в сфере безопасности связаны с растущей мощью Китая, проводимой Российской Федерацией модернизацией Западного военного округа, напряжённостью из-за пандемии коронавируса", — сообщили в пресс-службе.