Новости из Литвы: стратегию национальной безопасности страны решено пересмотреть. Конечно же, не обошлось без России, а заодно и без Китая.
Как сообщает пресс-служба правительства Литвы, данные которой приводит ТАСС, из-за доработок сроки принятия стратегии сдвинутся на конец июня. Однако распоряжение уже дано, так что надо работать.
"Распоряжением премьер-министра Ингриды Шимоните создаётся межведомственная рабочая группа по уточнению обновленной стратегии во главе с министром обороны Арвидасом Анушаускасом, которой предстоит до 30 июня текущего года внести в документ необходимые коррективы.
Новые вызовы в сфере безопасности связаны с растущей мощью Китая, проводимой Российской Федерацией модернизацией Западного военного округа, напряжённостью из-за пандемии коронавируса", — сообщили в пресс-службе.
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