В американском штате Виргиния отменили смертную казнь

Законопроект об отмене смертной казни губернатор штата Виргиния подписал в прямом эфире. Ранее штат лидировал по числу исполненных смертных приговоров.
После того как губернатор Виргинии Ральф Нортэм утвердил отмену смертной казни, штат стал двадцать третьим по счёту в США, отказавшимся от её применения. Отныне высшей мерой наказания станет пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.
Президент США Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался за отмену смертной казни на федеральном уровне. После вступления в должность к нему обратились многие правоохранители, судьи и сотрудники министерства юстиции с призывом выполнить данное обещание.
По количеству приведённых в исполнение смертных приговоров штат Виргиния был лидером. Власти казнили около 1400 преступников за всю историю штата.
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