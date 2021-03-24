В американском штате Виргиния отменили смертную казнь

Законопроект об отмене смертной казни губернатор штата Виргиния подписал в прямом эфире. Ранее штат лидировал по числу исполненных смертных приговоров.

После того как губернатор Виргинии Ральф Нортэм утвердил отмену смертной казни, штат стал двадцать третьим по счёту в США, отказавшимся от её применения. Отныне высшей мерой наказания станет пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Президент США Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался за отмену смертной казни на федеральном уровне. После вступления в должность к нему обратились многие правоохранители, судьи и сотрудники министерства юстиции с призывом выполнить данное обещание.

По количеству приведённых в исполнение смертных приговоров штат Виргиния был лидером. Власти казнили около 1400 преступников за всю историю штата.