Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Профессор РГУ нефти и газа об альтернативной энергетике
Автомобиль сбил в Курске женщину с двумя детьми
"Спутник V" оказался самой узнаваемой антиковидной маркой - YouGov
Слесарь погиб во время монтажа грузового крана в Воронеже
На Украине вновь разрушили памятный знак дружбы с Россией
Гидролог о проблемах чистой воды в стране и мире
Мужчина ударил врача молотком после отказа оформить инвалидность
Массовая драка вахтовиков произошла в Мурманской области
В ряде земель Австрии запретят выходить из дома без нужды

В американском штате Виргиния отменили смертную казнь

Мир » Северная Америка » США и Канада

Законопроект об отмене смертной казни губернатор штата Виргиния подписал в прямом эфире. Ранее штат лидировал по числу исполненных смертных приговоров.

В американском штате Виргиния отменили смертную казнь

После того как губернатор Виргинии Ральф Нортэм утвердил отмену смертной казни, штат стал двадцать третьим по счёту в США, отказавшимся от её применения. Отныне высшей мерой наказания станет пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Президент США Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался за отмену смертной казни на федеральном уровне. После вступления в должность к нему обратились многие правоохранители, судьи и сотрудники министерства юстиции с призывом выполнить данное обещание.

По количеству приведённых в исполнение смертных приговоров штат Виргиния был лидером. Власти казнили около 1400 преступников за всю историю штата.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Американские истребители готовят к сражениям с русскими в Норвегии
Скелет ребёнка обнаружили в парке в Санкт-Петербурге
Профессор РГУ нефти и газа об альтернативной энергетике
Автомобиль сбил в Курске женщину с двумя детьми
"Спутник V" оказался самой узнаваемой антиковидной маркой - YouGov
Слесарь погиб во время монтажа грузового крана в Воронеже
На Украине вновь разрушили памятный знак дружбы с Россией
Гидролог о проблемах чистой воды в стране и мире
Мужчина ударил врача молотком после отказа оформить инвалидность
Байден даст рекордно позднюю пресс-конференцию
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Российский шоу-бизнес
Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни
Любовь Степушова Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано Любовь Степушова Василий Амирджанов В Букингемском дворце ищут главного по разнообразию Василий Амирджанов Светлана Таскаева Бомбардировка Югославии - 22 года спустя Светлана Таскаева
Российский шоу-бизнес
Семён Слепаков написал стих о Собчак и скопинском маньяке
Евросоюз
Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано
Смертельная драка дальнобойщиков произошла на границе России и Грузии
Криминал
Смертельная драка дальнобойщиков произошла на границе России и Грузии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников