Из герцогинь в президенты: Меган Маркл пойдёт на американские выборы?

Новый слух о Меган Маркл: герцогиня Сассекская якобы стремится к тому, чтобы в 2024 году пойти на выборы в США.

По поводу кандидатуры Маркл успел сказать своё слово даже Дональд Трамп, в связи с чем многие задумались: может, супруга принца Гарри действительно собралась "играть по-крупному"? В ситуации для "360" разобрались:

американист и политолог Рафаэль Ордуханян ;

; политолог Эндрю Корыбко.

"Путь Маркл": свобода, политика, выборы

Трамп, передаёт канал Fox News, хотел бы видеть Маркл в качестве своего оппонента. Он отметил, что ранее известная по модельной и актёрской карьере Маркл якобы общалась с кем-то из стана демократов.

"Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдёт, то я ещё больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться. Я не являюсь её поклонником", — высказался Трамп.

Напомним, что около года назад Меган и Гарри решили "вырваться на свободу": пара заявила, что отказывается от своих королевских обязанностей и в дальнейшем ничего не будет просить у королевской семьи.

Затем Маркл рассказала, что в семье у неё не было права голоса, а её желание что-либо прокомментировать для СМИ тщательно подавляли. Дело якобы чуть не дошло до суицида: Маркл очень расстроили разговоры о том, что у её сына "может быть слишком тёмная кожа".

Во дворце, как написали журналисты The Times, подобные заявления оценили как "объявление войны".

"Предмет сплетен": эксперты о шансах Маркл

Интересно, что пока Маркл-кандидат не особо популярна. По мнению Рафаэля Ордуханяна, в США бывшую актрису "на дух не переносят".

"Вот этой публике, которая господствует сейчас на улицах, Маркл нравится. Вот улице она нравится. Там в ней увидели своеобразную реализацию истории Золушки в XXI веке, со всеми неолиберальными причиндалами. Серьёзная Америка, вот эти 80 миллионов и их семьи, они на дух не переносят Маркл", — уверен Ордуханян.

Однако прецедент, уточнил эксперт, есть: известно, что как-то раз в Италии свою кандидатуру удалось выдвинуть Илоне Сталлер, более известной как Чиччолина (популярная порноактриса).

Эндрю Корыбко склонен согласиться и поддержать мнение коллеги. Меган в Штатах вообще не популярна — ни в каком политическом смысле, уверен он.

"[Маркл] — просто предмет сплетен, просто очередная тенденция. Она не имеет какого-то постоянного значения в умах большинства американцев. Если бы она баллотировалась на пост президента, то наверняка проиграла бы. Она даже не попала бы на праймериз", — считает эксперт.