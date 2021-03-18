Новый слух о Меган Маркл: герцогиня Сассекская якобы стремится к тому, чтобы в 2024 году пойти на выборы в США.
По поводу кандидатуры Маркл успел сказать своё слово даже Дональд Трамп, в связи с чем многие задумались: может, супруга принца Гарри действительно собралась "играть по-крупному"? В ситуации для "360" разобрались:
Трамп, передаёт канал Fox News, хотел бы видеть Маркл в качестве своего оппонента. Он отметил, что ранее известная по модельной и актёрской карьере Маркл якобы общалась с кем-то из стана демократов.
"Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдёт, то я ещё больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться. Я не являюсь её поклонником", — высказался Трамп.
Напомним, что около года назад Меган и Гарри решили "вырваться на свободу": пара заявила, что отказывается от своих королевских обязанностей и в дальнейшем ничего не будет просить у королевской семьи.
Затем Маркл рассказала, что в семье у неё не было права голоса, а её желание что-либо прокомментировать для СМИ тщательно подавляли. Дело якобы чуть не дошло до суицида: Маркл очень расстроили разговоры о том, что у её сына "может быть слишком тёмная кожа".
Во дворце, как написали журналисты The Times, подобные заявления оценили как "объявление войны".
Интересно, что пока Маркл-кандидат не особо популярна. По мнению Рафаэля Ордуханяна, в США бывшую актрису "на дух не переносят".
"Вот этой публике, которая господствует сейчас на улицах, Маркл нравится. Вот улице она нравится. Там в ней увидели своеобразную реализацию истории Золушки в XXI веке, со всеми неолиберальными причиндалами.
Серьёзная Америка, вот эти 80 миллионов и их семьи, они на дух не переносят Маркл", — уверен Ордуханян.
Однако прецедент, уточнил эксперт, есть: известно, что как-то раз в Италии свою кандидатуру удалось выдвинуть Илоне Сталлер, более известной как Чиччолина (популярная порноактриса).
Эндрю Корыбко склонен согласиться и поддержать мнение коллеги. Меган в Штатах вообще не популярна — ни в каком политическом смысле, уверен он.
"[Маркл] — просто предмет сплетен, просто очередная тенденция. Она не имеет какого-то постоянного значения в умах большинства американцев.
Если бы она баллотировалась на пост президента, то наверняка проиграла бы. Она даже не попала бы на праймериз", — считает эксперт.
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