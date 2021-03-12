Своим взглядом на военные обострения в Донбассе поделился с журналистами официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий.
По его мнению, обострения происходят, когда Донбасс посещают главы украинского Минобороны либо "их западные кураторы". Им надо показать, что военные действия продолжаются, и ВСУ необходимы новые средства, "которые традиционно будут разворованы" командованием, считает Осадчий, передает РИА "Новости".
До этого в ЛНР сообщали о девяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за неделю со стороны украинской армии и гибели одного из луганских военных.
Ранее в МИД РФ предостерегли Киев от воплощения на юго-востоке силовых сценариев.
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