МИД РФ сделал "киевскому режиму" предупреждение по Донбассу

Москва напоминает Киеву: не стоит пытаться воплотить на Донбассе силовые сценарии. "Горячим головам" стоит поостеречься как от попыток эскалации ситуации, так и от придумывания на ходу неких новых "договорённостей".

Заявление по Донбассу сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга она подчеркнула: то, что позволяют себе высказывать власти Украины, даёт повод серьёзно задуматься о целях Киева "на данном историческом отрезке".

"Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий. В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договорённости, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашениям", — сообщила Захарова.