Какими должны быть успешные подходы Украины в стратегии по Крыму

Новая стратегия Киева по "деоккупации Крыма" обречена на неудачу из-за неверных подходов к проблеме, считает украинский аналитик Руслан Бортник.

Брифинг Алексея Данилова по итогам заседания СНБО Украины

СНБО разработал "чёткую" стратегию по Крыму

11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 одобрил проект стратегии "деоккупации и реинтеграции" Крыма.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это первый фундаментальный документ со времен "оккупации" Крымского полуострова Российской Федерацией, который "дает чёткий путеводитель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма".

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети отметил, что процесс возвращения Крыма будет базироваться на трех составляющих.

"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация — мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия — восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", — пояснил министр.

Какими должны быть подходы Киева к Крыму

В комментарии для "Правде.Ру" директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что документ не обнародован, поэтому его сложно комментировать.

Однако, по мнению украинского политолога, любой такого рода успешный документ должен предусматривать международные переговоры и пересмотр подхода Украины к крымской проблеме.

"Не изоляция полуострова, а, наоборот, максимальное открытие полуострова к Украине, восстановление социально-экономических, транспортных и других связей", подчеркнул Руслан Бортник.

"Новая стратегия" со старыми подходами

Эксперт обратил внимание на проект закона о переходном периоде для "оккупированных" Крыма и Донбасса, подготовленный Министерством по вопросам интеграции и "деоккупации" этих территорий, который возглавляет Алексей Резников.

Руслан Бортник полагает, что нормы объявленной стратегии, "скорее всего", корреспондируются с этим законом, они исходят "из точки зрения победителей" с использованием "достаточно серьёзных силовых инструментов".

В законе предусмотрены такие инструменты как, уголовное наказание тем, кто содействовал выходу региона из состава Украины и "кардинально новая гуманитарная политика абсолютно с другим подходом к истории, к языку, ко всему", отметил политолог.

"Я думаю, что в таком ключе, скорее всего, написана и сама стратегия. Сегодня она будет являться, прежде всего, документом для внутреннего пользования для того, чтобы определять внутренний дискурс прав и обязанностей органов власти Украины. Но вряд ли она в ближайшее время, да и вообще, будет реализована", — отметил Руслан Бортник.

Крым без перспективы стать украинским

Что касается комментария Кулебы, то в нём, по мнению эксперта, также нет ничего нового. Это, во-первых, подготовка к проведению "Крымской платформы", попытка её дополнительно обосновать, а, во-вторых, это заявление о том, что "мы не признаем аннексию Крыма, и мы продолжим оказывать давление на Россию в этой части, будем просить западных партнеров усилить это давление".

"И как показывает ситуация последних 7 лет такой подход не принес Украине никаких дивидендов", — сделал вывод Руслан Бортник.

В ходе круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения" генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос отметил, что приехавшие на Украину из Крыма и Донбасса люди возвращаются обратно из-за отсутствия рабочих мест.

Он добавил, что многие офицеры военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, потому что на Украине им было негде жить. "Их тут никто не ждал, никто не поддерживал",- сказал Кривонос. По его мнению, борьба Киева за разум и сердце собственного народа потерпела крах.

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