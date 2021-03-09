В прессе Франции появилось заявление о провале Европы в гонке вакцин от коронавируса. Об этом на страницах газеты Le Point пишет журналист Люк де Бароше.
"Ни одно государство-член Европейского союза не фигурирует среди самых успешных производителей вакцины, к которым относятся США, Китай, Индия, Великобритания и Россия", — пишет автор.
Среди последствий медлительности Европы журналист назвал не только "геополитическую цену" из-за неорганизованности Европы, а и рост смертности, необходимость отложить возвращение к нормальной жизни и увеличивающийся разрыв с США и Китаем, чьи экономики вновь начали расти.
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