В рамках пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что он найдёт возможность встретиться с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно, если саммит не состоится.
"Как говорят, если гора не идёт к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно. То есть откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет", — сказал Зеленский.
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