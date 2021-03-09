Зеленский готов встретиться с Путиным

В рамках пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что он найдёт возможность встретиться с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно, если саммит не состоится.

"Как говорят, если гора не идёт к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно. То есть откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет", — сказал Зеленский.