Республиканцы Северной Каролины надеются на невестку Трампа

После "падения" Дональда Трампа с поста президента США республиканцы Северной Каролины намерены поддерживать супругу его сына Лару Трамп.

В настоящий пример та, как утверждает Associated Press, только рассматривает возможность стать членом Сената. Председатель локального отделения партии Майкл Уайтли не сомневается, что она бы победила. Тем не менее "многие" не уверены, что Лара Трамп примет такое решение.

Ранее она была продюсером известного в США телешоу Inside Edition. Также занималась агитационными кампаниями в поддержку своего именитого родственника в Северной Каролине.

Меж тем аккаунты "того самого" Трампа в соцсетях остаются заблокированы, писала "Правда.Ру". На YouTube поделились соображениями, когда экс-президента разблокируют.