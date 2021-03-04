На YouTube сказали, когда разблокируют Трампа

Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа на YouTube будет разблокирован после того, как "снизится риск насилия", который сейчас оценивают как повышенный.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора видеохостинга Сьюзан Войчики. Конкретные возможные сроки она назвать затруднилась. Опираться YouTube намерен на заявления властей, повышенное число стражей закона на улицах и характер высказывания своих же пользователей.

Аккаунт Трампа во всех основных соцсетях был заблокирован после штурма его сторонниками Капитолия 6 января. Тогда, напомним, не обошлось без жертв с их сторон, а также среди полиции.

При этом Snapchat и Twitter бывший миллиардер у власти потерял навсегда.