"Смиренно просим": США собрались вернуться в СПЧ

США, вышедшие из СПЧ (Совета по правам человека) в 2018 году, "передумали" и хотят вернуться. С заявлением о возвращении, а также с просьбой к членам СПЧ выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

Напомним, что выход США из СПЧ состоялся при Дональде Трампе. Джо Байден, видимо, решил не отступать от традиции "прямо противоположных решений" и в СПЧ снова "захотел".

Блинкен, обращаясь к участникам СПЧ по видеосвязи, подчеркнул: было бы здорово, если бы все члены ООН поддержали США.

"Рад сообщить, что Соединённые Штаты будут стремиться избраться в Совет по правам человека на 2022-2024 годы. Мы смиренно просим все страны, являющиеся членами ООН, о поддержке нашей просьбы вернуться в этот орган", — сказал Блинкен.

Далее госсекретарь не удержался и дал совет: членам СПЧ стоит повнимательнее приглядеться к собственным действиям.

"[Надо] взглянуть на то, как СПЧ ведёт свои дела, включая непропорциональный фокус на Израиле", — уверен Блинкен.