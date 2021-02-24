США, вышедшие из СПЧ (Совета по правам человека) в 2018 году, "передумали" и хотят вернуться. С заявлением о возвращении, а также с просьбой к членам СПЧ выступил госсекретарь Энтони Блинкен.
Напомним, что выход США из СПЧ состоялся при Дональде Трампе. Джо Байден, видимо, решил не отступать от традиции "прямо противоположных решений" и в СПЧ снова "захотел".
Блинкен, обращаясь к участникам СПЧ по видеосвязи, подчеркнул: было бы здорово, если бы все члены ООН поддержали США.
"Рад сообщить, что Соединённые Штаты будут стремиться избраться в Совет по правам человека на 2022-2024 годы.
Мы смиренно просим все страны, являющиеся членами ООН, о поддержке нашей просьбы вернуться в этот орган", — сказал Блинкен.
Далее госсекретарь не удержался и дал совет: членам СПЧ стоит повнимательнее приглядеться к собственным действиям.
"[Надо] взглянуть на то, как СПЧ ведёт свои дела, включая непропорциональный фокус на Израиле", — уверен Блинкен.
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