Делегации от России, Ирана и Турции прибыли на трехстороннюю встречу в Сочи, как гаранты "астанинского процесса" по Сирии, сообщает РИА "Новости".
Кроме стран-гарантов, в мероприятии принимают участие международные организации, в том числе ООН, МККК, а также делегация от сирийской оппозиции и правительства.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и делегации обсудят вопросы политического урегулирования, борьбы с терроризмом, возвращения беженцев, поиска пропавших лиц и экономическую ситуацию в Сирии.
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