В Сочи началась трёхсторонняя встреча по Сирии

Делегации от России, Ирана и Турции прибыли на трехстороннюю встречу в Сочи, как гаранты "астанинского процесса" по Сирии, сообщает РИА "Новости".

Кроме стран-гарантов, в мероприятии принимают участие международные организации, в том числе ООН, МККК, а также делегация от сирийской оппозиции и правительства.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и делегации обсудят вопросы политического урегулирования, борьбы с терроризмом, возвращения беженцев, поиска пропавших лиц и экономическую ситуацию в Сирии.