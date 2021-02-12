Немецкий эксперт рассказал о "новой дружбе" России и Германии

Пока некоторые немецкие политики выражают недовольство совместными проектами и в целом работой с Россией, в СМИ страны выходят статьи прямо противоположного характера. Так, в издании Spectator можно найти материал о "зарождении новой дружбы".

Для Spectator картину отношений Москвы и Берлина обрисовал публицист Вольфганг Мюнхау. Ключевой момент его материала — в Германии очень заинтересованы в поставках "Спутника V", а также в завершении "Северного потока — 2".

"Немецкие политики практически впали в состояние эйфории, узнав о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины "Спутник V" в начале февраля. Сравните это с тем, как презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о её низкой эффективности у пожилых людей. Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины", — пишет Мюнхау.

Не стоит забывать и про многострадальный трубопровод: его достроят, несмотря на санкционные угрозы США, поскольку "Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике". Недорогой российский газ для Германии определённо выгоднее американского.