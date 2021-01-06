Достроят-не достроят: что будет с "Северным потоком-2"

Год только начался, а уже произошло несколько событий, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2". Этот проект уже несколько лет находится в центре внимания. Так удастся ли достроить газопровод в 2021 году?

Разные мнения

Вице-премьер Александр Новак в интервью РБК выразил уверенность, что проект будет реализован. Уверенности, по его словам, придает и тот факт, что "Северный поток-2" поддерживают европейские государства и компании.

Правда, одна из таких компаний, норвежская DNV GL отказалась выдать газопроводу сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. В заявлении компании указано, что все мероприятия по проверке трубопроводной системы "Северного потока-2" прекращены до тех пор, пока санкции США остаются в силе.

А на днях палата представителей и сенат конгресса США преодолели вето президента Дональда Трампа, который он наложил закон об оборонном бюджете. В него были включены и санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Впрочем, вето Трампа связано было с другими причинами, а вовсе не с санкциями.

Скорее всего, достроят. А дальше?

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что строительство газопровода будет закончено.

"Риски того, что не будет достроен, все-таки есть, но они не такие большие. Я думаю, что, скорее всего, строительство будет завершено. США ввели запрет в декабре 2019 года на оказание услуг по строительству "Северного потока-2". И это отдалило практически на год запуск газопровода, потому что швейцарская компания Allseas ушла из проекта, забрала свои судна-трубоукладчики в декабре 2019 года”, — напомнил он.

"И фактически весь год "Газпром" готовился к тому, чтобы достраивать собственными силами. И в декабре он начал это делать. Он построил участок в немецкой акватории. И сейчас будет строить в датской акватории, в основном именно там недостроенные маршруты находятся", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Он напомнил, что достроить надо примерно 130-140 километров газопровода.

Что касается санкций в оборонном бюджете США, то они, по словам Игоря Юшкова, "по сути конкретизирующие, там нет каких-то новшеств, просто говорится о том, что конкретно нельзя делать в рамках строительства".

При этом в палате представителей и сенате находятся несколько законопроектов, которые предусматривают санкции не на этапе строительства, а на этапе ввода в эксплуатацию, напомнил Игорь Юшков.

По его мнению, вопрос в том, когда эти законопроекты будут приняты.

"Вопрос лишь в сроках и конечной формулировке. Потому что сейчас европейцы активно лоббируют свои интересы, пытаются из этих законопроектов вычеркнуть все, что касается запуска и обслуживания. Потому что в этом случае уже европейские компании-регуляторы попадут под ограничения. И этого европейцы хотят не допустить. Но, я думаю, что именно строительство все-таки будет завершено", — сказал эксперт.