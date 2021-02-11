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США назвали условие отмены антироссийских санкций

Мир » Северная Америка » США и Канада

Для того чтобы санкции США были сняты, России нужно всего лишь "немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и прекратить оккупацию Крыма".

США назвали условие отмены антироссийских санкций

"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс. Мы призываем Россию вывести свои силы с Украины, прекратить поддержку вооруженных групп и выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений", — заявил в четверг, 11 февраля, на заседании Совета безопасности ООН представитель США Родни Хантер.

Постоянный представитель России в СБ ООН Василий Небензя отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине не зафиксировала нахождения российских войск на востоке страны, а именно — на территории Донбасса. Россия не является участницей этого конфликта.

Что касается Крыма, то регион вошёл в состав России по итогам референдума, проведённого в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, напоминает РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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