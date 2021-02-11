Александр Лукашенко в очередной раз озвучил условия, при которых он покинет пост президента Белоруссии.
Выступая на Всебелорусском народном собрании, президент подчеркнул: главное условие — мир в стране.
"Главное моё условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие", — уточнил президент.
Далее Лукашенко отметил, что второе условие — гарантия безопасности его сторонников в случае, если к власти придут "не те люди" с другими взглядами на происходящее в стране.
"Вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас — из сторонников нынешнего президента — упасть не может", — уточнил Лукашенко.
После этого президент сообщил: когда будут готовы нужные документы, в стране состоятся "честные и открытые выборы". А Всенародному собранию уготована роль "стабилизатора" в переходный для страны период.
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