Лукашенко объявил, при каких условиях готов уйти в отставку

Александр Лукашенко в очередной раз озвучил условия, при которых он покинет пост президента Белоруссии.

Выступая на Всебелорусском народном собрании, президент подчеркнул: главное условие — мир в стране.

"Главное моё условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие", — уточнил президент.

Далее Лукашенко отметил, что второе условие — гарантия безопасности его сторонников в случае, если к власти придут "не те люди" с другими взглядами на происходящее в стране.

"Вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас — из сторонников нынешнего президента — упасть не может", — уточнил Лукашенко.

После этого президент сообщил: когда будут готовы нужные документы, в стране состоятся "честные и открытые выборы". А Всенародному собранию уготована роль "стабилизатора" в переходный для страны период.