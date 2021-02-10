В Германии снова продлили жёсткий локдаун

Власти Германии продлили действующий в стране карантин до 7 марта. Чтобы "подсластить пилюлю", пообещали с 1 марта открыть парикмахерские.

Ограничения, призванные противодействовать распространению коронавирусной инфекции, ввели в ФРГ 2 ноября, а с 16 декабря страна живёт в режиме жёсткого локдауна. Работают только магазины с товарами первой необходимости, школьники учатся дистанционно, граждане обязаны носить респираторы FFP2 в общественных местах и в транспорте. В настоящее время количество заражений составляет 68 на 100 000 населения.

"Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта", — приводит ТАСС постановление, принятое по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов.

В случае, если в ближайшее время количество заражений снизится до 50/100 000, то при соблюдении правил безопасности с 1 марта смогут возобновить работу парикмахерские. Решения о дальнейшем ослаблении карантинных мер остаются за руководством федеральных земель, это станет возможно при снижении количества заражений до 35/100 000.

Ранее сообщалось, что власти Германии рассматривают жёсткий вариант карантина, который при неблагоприятных обстоятельствах может быть продлён сразу на 10 недель.