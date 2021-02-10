Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Электроника существенно подорожала в России
На вооружении российской армии появятся тропосферные системы РЭБ
Алексея Кудина депортируют в Белоруссию
Войска США сняли охрану с нефтяных месторождений в Сирии
Общающиеся с друзьями самки жирафов живут дольше, чем одиночки
Российские бомбардировщики отработали удар по авиабазам США
Российские биатлонисты объяснили провал в смешанной эстафете ЧМ
Япония не получит вакцины от COVID-19 из-за неподходящих шприцев
Санду не исключает силовой вариант возвращения Приднестровья

В Германии снова продлили жёсткий локдаун

Мир » Европа » Евросоюз

Власти Германии продлили действующий в стране карантин до 7 марта. Чтобы "подсластить пилюлю", пообещали с 1 марта открыть парикмахерские.

В Германии снова продлили жёсткий локдаун

Ограничения, призванные противодействовать распространению коронавирусной инфекции, ввели в ФРГ 2 ноября, а с 16 декабря страна живёт в режиме жёсткого локдауна. Работают только магазины с товарами первой необходимости, школьники учатся дистанционно, граждане обязаны носить респираторы FFP2 в общественных местах и в транспорте. В настоящее время количество заражений составляет 68 на 100 000 населения.

"Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта", — приводит ТАСС постановление, принятое по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов.

В случае, если в ближайшее время количество заражений снизится до 50/100 000, то при соблюдении правил безопасности с 1 марта смогут возобновить работу парикмахерские. Решения о дальнейшем ослаблении карантинных мер остаются за руководством федеральных земель, это станет возможно при снижении количества заражений до 35/100 000.

Ранее сообщалось, что власти Германии рассматривают жёсткий вариант карантина, который при неблагоприятных обстоятельствах может быть продлён сразу на 10 недель.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Германии снова продлили жёсткий локдаун
В Ставрополе опровергли сообщения о подмене тел детей куклами
В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве учительницы
Электроника существенно подорожала в России
У Казахстана нет будущего без России
На вооружении российской армии появятся тропосферные системы РЭБ
Алексея Кудина депортируют в Белоруссию
Войска США сняли охрану с нефтяных месторождений в Сирии
Общающиеся с друзьями самки жирафов живут дольше, чем одиночки
Российские бомбардировщики отработали удар по авиабазам США
Популярное
Российский шоу-бизнес
Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой

Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.

Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой
Элита "Золотого миллиарда" захватывает власть
Мир. Новости мира
Элита "Золотого миллиарда" захватывает власть
Российский шоу-бизнес
Павловский рассказал, кто из певцов на самом деле нравится Путину
Здоровье и профилактика
Невролог Аминат Долова перечислила семь признаков "тихого инсульта"
Любовь Степушова Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина Василий Амирджанов Олег Артюков "Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля Олег Артюков
Бывший СССР
Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже
Российский шоу-бизнес
Эвелина Блёданс отметила международный день стриптиза в бумажных трусах
Два этажа и панорамные окна: Барановская с детьми переехала в новый дом
Российский шоу-бизнес
Два этажа и панорамные окна: Барановская с детьми переехала в новый дом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников